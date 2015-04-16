Разработка логотипа

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт39 заявок297 просмотров

Всем привет.

Необходима разработка логотипа для компании занимающейся ландшафтным дизайном.

Ориентировочное ТЗ:

-Стилизованное изображение дуба.

-Текст вокруг кроны - Бюро ландшафтного дизайна

-внизу текст ЛУКОМОРЬЕ

-шрифт вензельный (но без фанатизма, чтобы это читалось нормально)

На основе данного задания необходимо выполнить два эскиза, далее с одним из них дорабатываем до конца.

Жду Ваших предложений. Спасибо.

10 лет назад
antinonc
Николай 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 отзывов

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