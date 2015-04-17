Отрисовать логотип в вектор , внести небольшие изменения

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Завершен11 заявок208 просмотров

Доброго всем времени суток. Необходимо отрисовать лого из jpeg в CDR Внести незначительные изменения. Подробности - в личку

10 лет назад
vmwiz
Мацур 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель. Толковый. Оперативный. Очень доброжелательный. Со связью никаких проблем. Со сроками тоже. Очень рекомендую!
Приятно работать с Валерием. Задание несложное, что непонятно - объяснит, всегда на связи и оплата без проблем. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

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