Отрисовать логотип в векторе

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен10 заявок208 просмотров

Необходимо отрисовать в векторе логотип из приложения

10 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Smithka
36 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$1
1 день
Дарья, огромное спасибо за логотип! Отличная и оперативная работа! Сроки соблюдены, все пожелания по правкам выполнены. Дарья всегда на связи, с ней легко и быстро нашли общий язык. Буду рада сотрудничать и в будущем и всем рекомендую!
Все четко, быстро и без проблем, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Smithka
36 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад