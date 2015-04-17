Доброго всем времени суток. Необходимо отрисовать лого из jpeg в CDR Внести незначительные изменения. Подробности - в личку
Отрисовать логотип в векторе
Необходимо отрисовать в векторе логотип из приложения
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