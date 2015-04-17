Отрисовать логотип в векторе

Дарья, огромное спасибо за логотип! Отличная и оперативная работа! Сроки соблюдены, все пожелания по правкам выполнены. Дарья всегда на связи, с ней легко и быстро нашли общий язык. Буду рада сотрудничать и в будущем и всем рекомендую!