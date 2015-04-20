Логотип для инет-магазина часов, флешек,чехлов для телефонов и т.п.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен13 заявок237 просмотров

Основные категории товаров сайта-чехлы для телефонов,наручные часы,аксессуары к пк и телефонам,необычные аксессуары и в том же духе.

Требования к логотипу - Без 3д эффектов,желательно в плоском стиле(Material Design),цветной и красивый,графика-векторная

10 лет назад
neo6867
30 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

onipkodmitriy
30 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Сделал все быстро!Предложил несколько вариантов!Коммуникабельный и понимает все с полуслова!)
Задачу поставил внятно, оплата в срок! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

onipkodmitriy
30 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

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