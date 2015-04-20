Логотип для инет-магазина часов, флешек,чехлов для телефонов и т.п.

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Требования к логотипу - Без 3д эффектов,желательно в плоском стиле(Material Design),цветной и красивый,графика-векторная