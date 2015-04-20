Логотип для конструктора сайтов.

$18
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен6 заявок137 просмотров

Всем Привет!

Нужен логотип и 2 иконки (favicon для админки и для сайта) для нового конструктора сайтов.

Название конструктора "ZOR".

Нужен "не сложный" логотип (типа ucoz), но красивый.

10 лет назад
shohinaka
Лочинбек 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель, сделал все очень красиво. Очень доброжелательный и оперативный, всегда на связи. Очень рекомендую!
Отличное сотрудничество с новым для сервсиса заказчиком. Общение и утверждение легкое, оплата моментально!

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад