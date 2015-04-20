Здравствуйте дорогие мастера дизайна. Для сайта http://potoloksam.ru/ нужен логотип. Естественно логотип должен ассоциироваться с тематикой сайта Если есть примеры интересных выполненных работ - пишите, будет ...
Логотип для конструктора сайтов.
Всем Привет!
Нужен логотип и 2 иконки (favicon для админки и для сайта) для нового конструктора сайтов.
Название конструктора "ZOR".
Нужен "не сложный" логотип (типа ucoz), но красивый.
Выбранный исполнитель
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