Логотип для сайта услуг по сантехнике

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Завершен21 заявка295 просмотров

Здравствуйте ! Для логотипа использовать желтый,белый,черный и красный цвета.Ориентировочная концепция логотипа в приложении.

10 лет назад
taschini
Сергей 
52 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Nadechka
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад
$10
2 дня
Надежда быстро и качественно выполнила работу, рекомендую !
Сергей проявил себя как коммуникабельный и порядочный заказчик. Оплата без задержек. Всем рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Nadechka
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад

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