Разработка логотипа для Автосервиса

Результатом остался доволен на 100%. В этом проекте мы не имели окончательного видения логотипа, поэтому полностью доверились дизайнеру. Антон проявил завидную выдержку и терпение. На какой-то стадии работы был почти уверен, что вот-вот и "пошлют на...", но этого не произошло. Фраза "работаю до последнего" в портфолио Антона указана не пустословно - в общей сложности было разработано порядка 20 вариантов логотипа в течении почти 20 дней. Спасибо еще раз Антону за работу. Однозначно рекомендую в качестве надежного исполнителя.