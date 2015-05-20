Разработка логотипа для Автосервиса

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Завершен32 заявки303 просмотра

Разработать и отрисовать логотип для Автосервиса. Желательно в векторе.

Название сервиса - Westgate

Портрет ЦА: в основном молодые люди, возрастом от 20 до 40 лет. Преимущественно мужчины.

Автомобили - иномарки 400тр-1.5млн, преимущественно Корея, Япония.

Предпочтение отдается кандидатам, неравнодушным к миру авто.

10 лет назад
McKlein
Олег 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад
$80
5 дней
Результатом остался доволен на 100%. В этом проекте мы не имели окончательного видения логотипа, поэтому полностью доверились дизайнеру. Антон проявил завидную выдержку и терпение. На какой-то стадии работы был почти уверен, что вот-вот и "пошлют на...", но этого не произошло. Фраза "работаю до последнего" в портфолио Антона указана не пустословно - в общей сложности было разработано порядка 20 вариантов логотипа в течении почти 20 дней. Спасибо еще раз Антону за работу. Однозначно рекомендую в качестве надежного исполнителя.
Рекомендую Олега как порядочного заказчика. рад что общими усилиями у нас получился действительно хороший логотип

Заявки фрилансеров

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад

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