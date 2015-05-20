Здравствуйте. Нуждаемся в доработке текущего логотипа магазина www.mebelok.ua Текущий вариант вышел немного безликим. Глядя на него нет ассоциаций, он не запоминается. Нам нужно предложить вариант логотипа который бы давал позитивную ассоциацию. ...
Разработка логотипа для Автосервиса
Разработать и отрисовать логотип для Автосервиса. Желательно в векторе.
Название сервиса - Westgate
Портрет ЦА: в основном молодые люди, возрастом от 20 до 40 лет. Преимущественно мужчины.
Автомобили - иномарки 400тр-1.5млн, преимущественно Корея, Япония.
Предпочтение отдается кандидатам, неравнодушным к миру авто.
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