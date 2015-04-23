Логотип для проекта

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Завершен27 заявок246 просмотров

Добрый день, дорогие друзья.

Нужен логотип для психологического проекта моего друга: http://metod-potok.ru.

Суть проекта - работа с подсознанием, методика имеет наименование "Поток", ровно как если бы на Вас с неба шёл поток благосостояния и процветания.

Идею логотипа автор озвучивается так: "идея золотого сечения типа волна или спираль ... дальше надо будет конкретней идею придумать..."

Сообщите ваше желание принять участие, укажите вашу цену и Ваше портфолио. Аккаунт временно передам ему и Вы будете общаться с ним (оплачу работу - я гарантированной сделкой).

10 лет назад
navi099
50 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
9 дней назад
10 лет назад
$25
1 день
При минимальной цене, максимальное количество вариантов, максимальная скорость и качество, просто забрасывает вариантами без ограничений при той же цене...терпелив и спокоен...если мне угодил ( а угодить мне почти невозможно), то с другими вообще будет идилия)... Что еще нужно? Рекомендую Всем!!!
Отличный заказчик, все быстро и четко. Оплата мгновенная. Человек знает чего хочет. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
9 дней назад
10 лет назад

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