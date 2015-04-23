Логотип для проекта

Добрый день, дорогие друзья.

Нужен логотип для психологического проекта моего друга: http://metod-potok.ru.

Суть проекта - работа с подсознанием, методика имеет наименование "Поток", ровно как если бы на Вас с неба шёл поток благосостояния и процветания.

Идею логотипа автор озвучивается так: "идея золотого сечения типа волна или спираль ... дальше надо будет конкретней идею придумать..."

Сообщите ваше желание принять участие, укажите вашу цену и Ваше портфолио. Аккаунт временно передам ему и Вы будете общаться с ним (оплачу работу - я гарантированной сделкой).