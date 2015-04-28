Логотип для сайта

Здравствуйте. Нуждаемся в доработке текущего логотипа магазина www.mebelok.ua Текущий вариант вышел немного безликим. Глядя на него нет ассоциаций, он не запоминается. Нам нужно предложить вариант логотипа который бы давал позитивную ассоциацию. ...