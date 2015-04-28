Логотип для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен32 заявки2044 просмотра
#1$50

Есть старый логотип, но будет делаться новый сайт и новый дизайн.

Старый логотип не нравится клиенту, изжил свое, детский.

Нужно осовременить, колесная тематика, диски и шины для легкового авто.

Приветствуется новый взгляд, а не перерисовка старого логотипа.

Дерзайте и удачи. Конкурс продлится 5-7 дней. Сроки, извините.

10 лет назад
ZNTeam
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победитель конкурса

s_el
53 года
13 лет в сервисе
Была
день назад
10 лет назад
#1
Профи своего дела! Качественные, современные логотипы - вот почему я сотрудничаю с Еленой. И всем советую!
Спасибо за конкурс и незамедлительную оплату. Всегда рада сотрудничеству с Максимом. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

s_el
53 года
13 лет в сервисе
Была
день назад
10 лет назад
#1
Лучший дизайнер логотипов марта

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