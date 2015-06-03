Логотип фармкомпании

$100
  1. Биржа фриланса
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Завершен73 заявки4735 просмотров
#1$100

Нужно разработать логотип компании по производству лекарственных средств, в частности внутривенных растворов.

Поскольку внутривенные растворы связаны с водой и предназначены для лечения, то хотелось бы видеть в логотипе элементы воды (капля, водопад и т.п.).

Логотип должен быть в одном цвете, поскольку на некоторую продукцию (фото в приложении) логотип будет наноситься термопечатью. Предпочтительный цвет - синий.

Название компании: НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ.

Прошу также подобрать солидный шрифт для написания названия.

Прошу учесть, что название компании в будущем будет меняться, поэтому логотип не должен привязываться к названию компании или его обыгрывать.

Заранее спасибо за Ваши работы.

10 лет назад
gshakhan
Газиз 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победитель конкурса

s_el
53 года
13 лет в сервисе
Была
день назад
10 лет назад
#1
Очень понравилось, что: - сразу выслала несколько хороших вариантов, - на дополнительные два запроса также предоставила несколько вариантов, - оперативно реагировала на запросы.
Спасибо за сотрудничество. С удовольствием поучаствую в других проектах. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

s_el
53 года
13 лет в сервисе
Была
день назад
10 лет назад
#1
Лучший дизайнер логотипов марта

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