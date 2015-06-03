Логотип фармкомпании

# 1 — $ 100

Нужно разработать логотип компании по производству лекарственных средств, в частности внутривенных растворов.

Поскольку внутривенные растворы связаны с водой и предназначены для лечения, то хотелось бы видеть в логотипе элементы воды (капля, водопад и т.п.).

Логотип должен быть в одном цвете, поскольку на некоторую продукцию (фото в приложении) логотип будет наноситься термопечатью. Предпочтительный цвет - синий.

Название компании: НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ.

Прошу также подобрать солидный шрифт для написания названия.

Прошу учесть, что название компании в будущем будет меняться, поэтому логотип не должен привязываться к названию компании или его обыгрывать.

Заранее спасибо за Ваши работы.