Разработать логотип

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Завершен25 заявок232 просмотра

Добрый день.

Нужен логотип для проекта.

Суть проекта — торговля на финансовых рынках (форекс и бинарные опционы).

Логотип должен содержать текст: "BinaryGUN" - как основной и дополнительный текст "binary option trading"

Возможно в дополнение к тексту привязать изображение одного или двух револьверов/пистолетов (есть свое видение как увязать это, но хочу услышать/увидеть сперва ваши предложения).

Формат логотипа psd.

Предлагайте цену и сроки.

10 лет назад
softmans
43 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Mich_D
Михаил 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
15 часов назад
10 лет назад
$25
1 день
Работа была выполнена даже быстрее чем договаривались, качеством доволен, буду обращаться еще.
Отличный заказчик! Четко знает чего хочет! Деньги перевёл моментально! Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Mich_D
Михаил 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
15 часов назад
10 лет назад
Лучший дизайнер логотипов марта
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Логотипы и Знаки

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