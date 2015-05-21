# 1 — $ 50

Друзья, нужно разработать логотип для агентства недвижимости "Лукоморье".

Агентство недвижимости занимается продажей недвижимости на побережье черного моря, то есть ассоциативный ряд можем выстраивать с этим.

Нужно обыграть название: может быть лук (боевой), попасть в цель, попасть на море; обыграть английское look (for) смотреть на море, искать недвижимость на море.

Главные ассоциации с агентством: надежность, современный подход, воплощение мечты, начало новой лучшей жизни

Логотип может сочетать в себе текст и картинку, может быть на русском или на английском или вперемешку,

хорошо смотреться в цвете и черно белым, цвета на ваш выбор.

Тема русских сказок приветствуется.

Если возникнут вопросы, задавайте, постараемся ответить оперативно.