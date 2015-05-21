Логотип для агентства недвижимости

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен44 заявки2791 просмотр
#1$50

Друзья, нужно разработать логотип для агентства недвижимости "Лукоморье".

Агентство недвижимости занимается продажей недвижимости на побережье черного моря, то есть ассоциативный ряд можем выстраивать с этим.

Нужно обыграть название: может быть лук (боевой), попасть в цель, попасть на море; обыграть английское look (for) смотреть на море, искать недвижимость на море.

Главные ассоциации с агентством: надежность, современный подход, воплощение мечты, начало новой лучшей жизни

Логотип может сочетать в себе текст и картинку, может быть на русском или на английском или вперемешку,

хорошо смотреться в цвете и черно белым, цвета на ваш выбор.

Тема русских сказок приветствуется.

Если возникнут вопросы, задавайте, постараемся ответить оперативно.

10 лет назад
ivandamari
Марина 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад

Победитель конкурса

Verrone
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
#1
Очень хороший логотип получился: яркий, лаконичный, самодостаточный. Спасибо, Алексей, за отличную идею. Это такой ценный ресурс в мире шаблонных дизайнов. Всем рекомендую к сотрудничеству.
По работе с заказчиком не возникло никаких проблем. Вознаграждение за работу поступило вовремя.

Заявки фрилансеров

Verrone
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
#1

  • Похожие заказы

  • Лого в вектор

    Всем привет нужно лого приоброзовать в вектор. Чем быстрее тем лучше. Кто не знает как это делается вот видео https://youtu.be/ixNy99imksU Оплата не большая всего 100р но и работа не сильно тяжелая + развернутый положительный отзыв. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработка логотипа компании Green House

    $50

    Добрый день! Требуется логотип (фирменный стиль) Логотип должен быть ярким, сочным, красочным. О компании: Агентство бронирования "Green House". Посусточная аренда квартир. Домашние гостинцы Аудитория: Командировочные, туристы, гости нашего города.. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработка логотипа

    необходимо разработать логитип для речевого клуба. Название: ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ! В логотипе должно быть: ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ! речевой клуб Тематика бизнеса - тренинги речи, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Логотип для проекта

    Добрый день, дорогие друзья. Нужен логотип для психологического проекта моего друга: http://metod-potok.ru. Суть проекта - работа с подсознанием, методика имеет наименование "Поток", ровно как если бы ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип фармкомпании

    $100

    Нужно разработать логотип компании по производству лекарственных средств, в частности внутривенных растворов. Поскольку внутривенные растворы связаны с водой и предназначены для лечения, то хотелось бы видеть в логотипе элементы воды (капля, водопад и т.п.). ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип для сайта

    $50

    Есть старый логотип, но будет делаться новый сайт и новый дизайн. Старый логотип не нравится клиенту, изжил свое, детский. Нужно осовременить, колесная тематика, диски и шины для легкового авто. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Лого для программы записи звука

    $30

    ПРОЕКТ ЗАКРЫТ, ТАК КАК НЕТ ОДНОЗНАЧНОГО ПОНИМАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ЛОГО ############################ Приветствую! Необходимо разработать простой логотип для программы, которая работает с онлайн-трансляцией звука с микрофона клиента (создает микроконференцию ...

    Логотипы и Знаки33 заявки
    Закрыт
    10 лет назад