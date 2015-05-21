Всем привет нужно лого приоброзовать в вектор. Чем быстрее тем лучше. Кто не знает как это делается вот видео https://youtu.be/ixNy99imksU Оплата не большая всего 100р но и работа не сильно тяжелая + развернутый положительный отзыв. ...
Логотип для агентства недвижимости
Друзья, нужно разработать логотип для агентства недвижимости "Лукоморье".
Агентство недвижимости занимается продажей недвижимости на побережье черного моря, то есть ассоциативный ряд можем выстраивать с этим.
Нужно обыграть название: может быть лук (боевой), попасть в цель, попасть на море; обыграть английское look (for) смотреть на море, искать недвижимость на море.
Главные ассоциации с агентством: надежность, современный подход, воплощение мечты, начало новой лучшей жизни
Логотип может сочетать в себе текст и картинку, может быть на русском или на английском или вперемешку,
хорошо смотреться в цвете и черно белым, цвета на ваш выбор.
Тема русских сказок приветствуется.
Если возникнут вопросы, задавайте, постараемся ответить оперативно.
Победитель конкурса
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Добрый день! Требуется логотип (фирменный стиль) Логотип должен быть ярким, сочным, красочным. О компании: Агентство бронирования "Green House". Посусточная аренда квартир. Домашние гостинцы Аудитория: Командировочные, туристы, гости нашего города.. ...Завершен10 лет назад
необходимо разработать логитип для речевого клуба. Название: ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ! В логотипе должно быть: ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ! речевой клуб Тематика бизнеса - тренинги речи, ...Закрыт10 лет назад
Добрый день, дорогие друзья. Нужен логотип для психологического проекта моего друга: http://metod-potok.ru. Суть проекта - работа с подсознанием, методика имеет наименование "Поток", ровно как если бы ...Завершен10 лет назад
- $100
Нужно разработать логотип компании по производству лекарственных средств, в частности внутривенных растворов. Поскольку внутривенные растворы связаны с водой и предназначены для лечения, то хотелось бы видеть в логотипе элементы воды (капля, водопад и т.п.). ...Завершен10 лет назад
- $25
Разработать и нарисовать логотип для магазина эротических товаров. Название ХХХ. Сайт http://www.xxx-spb.ru в разработке.Завершен10 лет назад
- $50
Есть старый логотип, но будет делаться новый сайт и новый дизайн. Старый логотип не нравится клиенту, изжил свое, детский. Нужно осовременить, колесная тематика, диски и шины для легкового авто. ...Завершен10 лет назад
- $30
ПРОЕКТ ЗАКРЫТ, ТАК КАК НЕТ ОДНОЗНАЧНОГО ПОНИМАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ЛОГО ############################ Приветствую! Необходимо разработать простой логотип для программы, которая работает с онлайн-трансляцией звука с микрофона клиента (создает микроконференцию ...Логотипы и Знаки33 заявкиЗакрыт10 лет назад