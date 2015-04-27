Разработка логотипа для Android-приложения

Всем привет нужно лого приоброзовать в вектор. Чем быстрее тем лучше. Кто не знает как это делается вот видео https://youtu.be/ixNy99imksU Оплата не большая всего 100р но и работа не сильно тяжелая + развернутый положительный отзыв. ...