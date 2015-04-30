Логотип для ателье

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен12 заявок2573 просмотра
#1$50

Требуется нарисовать логотип для ателье по пошиву женской одежды, согласно идее-эскизу (см.вложение)

Название: Jardin

Целевая аудитория: молодые, современные, активные модные девушки, возраст 18-35 лет, доход средний, средний+

Первая буква логотипа "J" должна быть заглавной и изображена в виде содружества цветов, желательно разноцветных.

Нужно выбрать шрифт, предложить варианты цветочков, цветовую гамму логотипа.

Логотип должен быть ярким, сочным, позитивным, женственным, немного гламурным.

10 лет назад
Kamolino
Оксана 
44 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Победитель конкурса

markbond
28 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
#1
Рекомендую, работой довольна. Работает оперативно и качественно. Оперативно и с понимание доделывал и переделывал согласно всем пожеланиям.
Хороший заказчик, рекомендую всем. Оплата прошла в сроки, задание было понятным.

Заявки фрилансеров

markbond
28 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
#1

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