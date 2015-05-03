Редизайн лого

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен5 заявок155 просмотров

Задача такая - дорисовать цветок в логотипе, сделать лого завершенным. Поменять шрифт слогана и Поменять на визитке лого на новый.

Все в прикрепленном файле (Концепция, лого, ТЗ)

10 лет назад
Svetlana321
Светлана 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

onoprienko
Максим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$10
2 дня
Спасибо Максиму за работу!Рекомендую!
Отличный заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

onoprienko
Максим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужен логотип

    $15

    нужен логотип название PREMIER MEBEL в комбинированном стиле. чтобы запоминался и было легко и солидно. нужен для сайта в фотошопе, будет в середине шапки

    Логотипы и Знаки26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработать логотип

    $38

    Нужно разработать логотип для компании, которая поставляет строительные материалы для малоэтажного строительства. От вас – ваша цена, условия, сроки. p.s. Я не читаю шаблонные предложения по проектам!

    Логотипы и Знаки31 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Логотип для сайта buxof

    $130

    Необходим квадратный логотип для сайтов buxof.net / buxof.ru в векторе На сайтах будут предоставляться услуги обмена электронных валют (webmoney , qiwi , visa и т.п.) Поэтому можно при желании ...

    Логотипы и Знаки71 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработать логотип сайта

    $10

    Здравствуйте. Необходимо разработать логотип сайта компании. Сайт, Дизайн уже готов. Предложения буду рассматривать пару дней, всем спасибо. PS паблик иконка и справа от нее надпись, сразу нет.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип для ателье

    $50

    Требуется нарисовать логотип для ателье по пошиву женской одежды, согласно идее-эскизу (см.вложение) Название: Jardin Целевая аудитория: молодые, современные, активные модные девушки, возраст 18-35 лет, доход средний, средний+ Первая буква логотипа ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработка логотипа для Android-приложения

    $20

    Требуется разработать логотип для Android-приложения. От меня рисунок на бумаге и пояснения к нему. От вас 2-3 варианта логотипа разных и каждый из вариантов в 2-3х расцветках. По предоплате не работаю.

    Android
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад