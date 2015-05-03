нужен логотип название PREMIER MEBEL в комбинированном стиле. чтобы запоминался и было легко и солидно. нужен для сайта в фотошопе, будет в середине шапки
Редизайн лого
Задача такая - дорисовать цветок в логотипе, сделать лого завершенным. Поменять шрифт слогана и Поменять на визитке лого на новый.
Все в прикрепленном файле (Концепция, лого, ТЗ)
Выбранный исполнитель
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