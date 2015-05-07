Переработать логотип сайта.

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Завершен13 заявок166 просмотров

Нужно переработать логитип сайта на что-то новое ну и + сделать favicon для лого. Старый просто больше не радует :)

Лого что есть сейчас на сайте http://vds6.net/ размер 190x88

Предложите что-нибудь интересное.

10 лет назад
pip
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад
$25
2 дня
Отвественный и быстрый исполнитель. Все сделано качественно и в срок. Рекомендую!
Приятно работать с Игорем! Оплата мгновенно, буду рада сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад

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