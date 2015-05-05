Нарисовать логотип и фавикон для лендинга. Размер 410*105 http://conext-15.ru/1.png
Логотип
Необходимо нарисовать логотип компании.
Нужно три варианта дизайна.
Варианты предоставляются поочередно, с учетом пожеланий заказчкика.
Критерии отбора исполнителя:
- наличие портфолио;
- стоимость.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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