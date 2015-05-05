Логотип

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Завершен28 заявок259 просмотров

Необходимо нарисовать логотип компании.

Нужно три варианта дизайна.

Варианты предоставляются поочередно, с учетом пожеланий заказчкика.

Критерии отбора исполнителя:

- наличие портфолио;

- стоимость.

10 лет назад
Kreml
49 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
9 дней назад
10 лет назад
$20
1 день
Сначала к работе подошёл не серьёзно, сделал два логотипа вообще ничего общего с заданной темой не имеющие. Пришлось самому от руки рисовать эскиз. По эскизу работу сделал быстро и качественно.
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Заявки фрилансеров

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
9 дней назад
10 лет назад

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