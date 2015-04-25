Создание логотипа

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт42 заявки6084 просмотра
#1$100

Компания занимается автобагажными системами премиум класса, такими как Thule — это боксы на крышу, велобагажники, поперечные дуги, лыжные крепления, фаркопы и т.д. Продукция самого высокого качества и непревзойденного роскошного дизайна, выделяющая нас среди конкурентов. Нужно создать фирменный логотип компании для PROGRESS-AUTO, фирменные цвета черный, серебро или серый, белый. Нужно создать логотип, который подчеркнет престиж компании. Для более подробной информации вы можете зайти на сайт Thule.com.

Также хотелось бы наглядно увидеть, как логотип будет смотреться на стене, фасаде здание, на визитке и т.д. (т.е. чтобы человеку, не имеющему Вашего воображения, можно было понять, насколько тот или иной вариант подходит или нет).

10 лет назад
Katrina7
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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