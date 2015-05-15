Разработка логотипа сайта

требуется логотип сайту "Живые"

www.jivie.ru

Сайт-мемориал. Пока на сайте размещены герои войны. Но в дальнейшем это могут быть любые люди, родственники которых решат создать страницы памяти.

Пожелание заказчика к дизайну:

"Хочется чтобы логотип был "теплый" и вызывал позитив.

Обязательно чтобы "читался" при маленьком размере".

Нужно три варианта дизайна.

Варианты предоставляются поочередно, с учетом пожеланий заказчкика.

Критерии отбора исполнителя:

- наличие портфолио;

- стоимость.