Разработка логотипа сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен26 заявок257 просмотров

требуется логотип сайту "Живые"

www.jivie.ru

Сайт-мемориал. Пока на сайте размещены герои войны. Но в дальнейшем это могут быть любые люди, родственники которых решат создать страницы памяти.

Пожелание заказчика к дизайну:

"Хочется чтобы логотип был "теплый" и вызывал позитив.

Обязательно чтобы "читался" при маленьком размере".

Нужно три варианта дизайна.

Варианты предоставляются поочередно, с учетом пожеланий заказчкика.

Критерии отбора исполнителя:

- наличие портфолио;

- стоимость.

10 лет назад
sincorp
Игорь 
44 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
3 часа назад
10 лет назад
$15
3 дня
Все сделано отлично, с душой. Предложено большое количество вариантов. Только положительные впечатления от сотрудничества.
Спасибо большое Игорю за возможность поработать по проекту. Задание понятное, работа оплачена вовремя. Рекомендую, как хорошего и порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству по другим проектам!

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
3 часа назад
10 лет назад
ТОП-5
Логотипы и Знаки

  • Похожие заказы

  • Логотип

    Необходимо нарисовать логотип компании. Нужно три варианта дизайна. Варианты предоставляются поочередно, с учетом пожеланий заказчкика. Критерии отбора исполнителя: - наличие портфолио; - стоимость.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать логотипы фирм (фотошоп)

    1. Находим большого качества прозрачный логотип или непрозрачный, который вырезаем (например adidas или loreal и т.д.) 2. Позиционируем в фотошопе в файл размером 285-100, накладываем белый цвет 3. Загружаем в систему ...

    Логотипы и Знаки12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переработать логотип сайта.

    Нужно переработать логитип сайта на что-то новое ну и + сделать favicon для лого. Старый просто больше не радует :) Лого что есть сейчас на сайте http://vds6.net/ размер 190x88 Предложите что-нибудь интересное.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нарисовать логотип

    Нужно нарисовать красивый логотип под готовый дизайн сайта. Подробное тз и скриншот дизайна дам выбранному исполнителю, портфолио обязательно.

    Логотипы и Знаки30 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Редизайн лого

    $10

    Задача такая - дорисовать цветок в логотипе, сделать лого завершенным. Поменять шрифт слогана и Поменять на визитке лого на новый. Все в прикрепленном файле (Концепция, лого, ТЗ)

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужен логотип

    $15

    нужен логотип название PREMIER MEBEL в комбинированном стиле. чтобы запоминался и было легко и солидно. нужен для сайта в фотошопе, будет в середине шапки

    Логотипы и Знаки26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработать логотип

    $38

    Нужно разработать логотип для компании, которая поставляет строительные материалы для малоэтажного строительства. От вас – ваша цена, условия, сроки. p.s. Я не читаю шаблонные предложения по проектам!

    Логотипы и Знаки31 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработать логотип сайта

    $10

    Здравствуйте. Необходимо разработать логотип сайта компании. Сайт, Дизайн уже готов. Предложения буду рассматривать пару дней, всем спасибо. PS паблик иконка и справа от нее надпись, сразу нет.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад