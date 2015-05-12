Необходимо нарисовать логотип компании. Нужно три варианта дизайна. Варианты предоставляются поочередно, с учетом пожеланий заказчкика. Критерии отбора исполнителя: - наличие портфолио; - стоимость.
Логотип для магазина очков/перчаток
Приветствую уважаемые фрилансеры.
Вновь нужна разработка логотипа, для использования на сайте (интернет магазин), визитках, а так же островках (в ТЦ).
Основное название: SeZon
Можно так же сделать подписи - что именно продает компания.
Занимаются они - продажей солнцезащитных очков, и перчаток.
Перчатки,варежки кожаные,перчатки и варежки вязанные взрослые и детские
Победитель конкурса
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