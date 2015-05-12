Логотип для магазина очков/перчаток

# 1 — $ 50

Приветствую уважаемые фрилансеры.

Вновь нужна разработка логотипа, для использования на сайте (интернет магазин), визитках, а так же островках (в ТЦ).

Основное название: SeZon

Можно так же сделать подписи - что именно продает компания.

Занимаются они - продажей солнцезащитных очков, и перчаток.

Перчатки,варежки кожаные,перчатки и варежки вязанные взрослые и детские