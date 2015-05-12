Логотип для магазина очков/перчаток

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен42 заявки2141 просмотр
#1$50

Приветствую уважаемые фрилансеры.

Вновь нужна разработка логотипа, для использования на сайте (интернет магазин), визитках, а так же островках (в ТЦ).

Основное название: SeZon

Можно так же сделать подписи - что именно продает компания.

Занимаются они - продажей солнцезащитных очков, и перчаток.

Перчатки,варежки кожаные,перчатки и варежки вязанные взрослые и детские

10 лет назад
HardSite
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
34 отзыва

Победитель конкурса

papaJO
33 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
#1
Алексей успешно справился с задачей. И выиграл конкурс. Есть отличные варианты - логотипов. Советую!
Очень доволен сотрудничеством. Четко поставленные задачи и оплата в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

papaJO
33 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
#1

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