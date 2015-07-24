Конкурс на разработку логотипа для ООО "МОНКАРГО"

# 1 — $ 50

Требуется разработка логотипа для федеральной компании ООО "МОНКАРГО" (MONCARGO) по установке тахографов, GPS мониторинга и контроля автотранспорта.

Компания занимается

- установка тахографов

- gps мониторинг

- датчики уровня топлива

- контроль автотранспорта

Требования к логотипу

- русский и английский вариант

- универсальность использования

- применение нескольких цветов, яркость

- читабельный

- логотип может сочетать в себе текст и картинку, может быть на русском или на английском