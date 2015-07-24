Конкурс на разработку логотипа для ООО "МОНКАРГО"

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен53 заявки3598 просмотров
#1$50

Требуется разработка логотипа для федеральной компании ООО "МОНКАРГО" (MONCARGO) по установке тахографов, GPS мониторинга и контроля автотранспорта.

Компания занимается

- установка тахографов

- gps мониторинг

- датчики уровня топлива

- контроль автотранспорта

Требования к логотипу

- русский и английский вариант

- универсальность использования

- применение нескольких цветов, яркость

- читабельный

- логотип может сочетать в себе текст и картинку, может быть на русском или на английском

10 лет назад
adronrom
Андрей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победитель конкурса

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад
#1
Сделала красивый логотип и победила в конкурсе. Рекомендую !
Благодарю за конкурс, все замечательно!

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад
#1

  • Похожие заказы

  • Создание логотипа

    $100

    Компания занимается автобагажными системами премиум класса, такими как Thule — это боксы на крышу, велобагажники, поперечные дуги, лыжные крепления, фаркопы и т.д. Продукция самого высокого качества и непревзойденного роскошного дизайна, выделяющая нас среди конкурентов. Нужно ...

    Логотипы и Знаки42 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Логотип для магазина очков/перчаток

    $50

    Приветствую уважаемые фрилансеры. Вновь нужна разработка логотипа, для использования на сайте (интернет магазин), визитках, а так же островках (в ТЦ). Основное название: SeZon Можно так же сделать подписи - что ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип

    Необходимо нарисовать логотип компании. Нужно три варианта дизайна. Варианты предоставляются поочередно, с учетом пожеланий заказчкика. Критерии отбора исполнителя: - наличие портфолио; - стоимость.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработка логотипа сайта

    $30

    требуется логотип сайту "Живые" www.jivie.ru Сайт-мемориал. Пока на сайте размещены герои войны. Но в дальнейшем это могут быть любые люди, родственники которых решат создать страницы памяти. Пожелание заказчика к дизайну: "Хочется ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать логотипы фирм (фотошоп)

    1. Находим большого качества прозрачный логотип или непрозрачный, который вырезаем (например adidas или loreal и т.д.) 2. Позиционируем в фотошопе в файл размером 285-100, накладываем белый цвет 3. Загружаем в систему ...

    Логотипы и Знаки12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переработать логотип сайта.

    Нужно переработать логитип сайта на что-то новое ну и + сделать favicon для лого. Старый просто больше не радует :) Лого что есть сейчас на сайте http://vds6.net/ размер 190x88 Предложите что-нибудь интересное.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нарисовать логотип

    Нужно нарисовать красивый логотип под готовый дизайн сайта. Подробное тз и скриншот дизайна дам выбранному исполнителю, портфолио обязательно.

    Логотипы и Знаки30 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Редизайн лого

    $10

    Задача такая - дорисовать цветок в логотипе, сделать лого завершенным. Поменять шрифт слогана и Поменять на визитке лого на новый. Все в прикрепленном файле (Концепция, лого, ТЗ)

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад