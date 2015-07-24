Компания занимается автобагажными системами премиум класса, такими как Thule — это боксы на крышу, велобагажники, поперечные дуги, лыжные крепления, фаркопы и т.д. Продукция самого высокого качества и непревзойденного роскошного дизайна, выделяющая нас среди конкурентов. Нужно ...
Конкурс на разработку логотипа для ООО "МОНКАРГО"
Требуется разработка логотипа для федеральной компании ООО "МОНКАРГО" (MONCARGO) по установке тахографов, GPS мониторинга и контроля автотранспорта.
Компания занимается
- установка тахографов
- gps мониторинг
- датчики уровня топлива
- контроль автотранспорта
Требования к логотипу
- русский и английский вариант
- универсальность использования
- применение нескольких цветов, яркость
- читабельный
- логотип может сочетать в себе текст и картинку, может быть на русском или на английском
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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