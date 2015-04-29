Нарисовать логотип в новых размерах

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Завершен19 заявок264 просмотра

Необходимо сделать готовый логотип в новых размерах для печати на полотне размером 2.50 на 0,87

10 лет назад
nataschka
Наталья 
42 года
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
3 часа назад
10 лет назад
$6
1 день
Работа с данным исполнителем это: - Качественное выполнение заказа; - Быстрые сроки исполнения; Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Спасибо большое,за возможность поработать по проекту. Четкая задача, своевременная оплата! Рекомендую Наталью, как хорошего заказчика! Буду рада сотрудничеству по другим проектам!

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
3 часа назад
10 лет назад
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