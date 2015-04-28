Логотип для военторга

Необходим новый логотип для интернет магазина и магазина. Плоский дизайн, максимум 2 цвета. Обязательное присутствие двух слов "военторг" и "кремень" в этом же порядке, необязательно - пятиконечная звезда (но хотелось бы в дальнейшем эволюционировать до одной лишь звезды интересно обыгранной). В итоге должно выйти две версии логотипа: горизонтальный для сайта, визиток и тд, и вытянутый вертикально для печати на упаковке, вывеске. В прикрепленных изображениях есть наметки стилистики, а так же старый логотип (темно-коричневый).