Компания занимается автобагажными системами премиум класса, такими как Thule — это боксы на крышу, велобагажники, поперечные дуги, лыжные крепления, фаркопы и т.д. Продукция самого высокого качества и непревзойденного роскошного дизайна, выделяющая нас среди конкурентов. Нужно ...
Логотип для военторга
Необходим новый логотип для интернет магазина и магазина. Плоский дизайн, максимум 2 цвета. Обязательное присутствие двух слов "военторг" и "кремень" в этом же порядке, необязательно - пятиконечная звезда (но хотелось бы в дальнейшем эволюционировать до одной лишь звезды интересно обыгранной). В итоге должно выйти две версии логотипа: горизонтальный для сайта, визиток и тд, и вытянутый вертикально для печати на упаковке, вывеске. В прикрепленных изображениях есть наметки стилистики, а так же старый логотип (темно-коричневый).
Заявки фрилансеров
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