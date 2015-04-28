Логотип для военторга

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт26 заявок291 просмотр

Необходим новый логотип для интернет магазина и магазина. Плоский дизайн, максимум 2 цвета. Обязательное присутствие двух слов "военторг" и "кремень" в этом же порядке, необязательно - пятиконечная звезда (но хотелось бы в дальнейшем эволюционировать до одной лишь звезды интересно обыгранной). В итоге должно выйти две версии логотипа: горизонтальный для сайта, визиток и тд, и вытянутый вертикально для печати на упаковке, вывеске. В прикрепленных изображениях есть наметки стилистики, а так же старый логотип (темно-коричневый).

10 лет назад
ellopuken
Евгений 
63 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание логотипа

    $100

    Компания занимается автобагажными системами премиум класса, такими как Thule — это боксы на крышу, велобагажники, поперечные дуги, лыжные крепления, фаркопы и т.д. Продукция самого высокого качества и непревзойденного роскошного дизайна, выделяющая нас среди конкурентов. Нужно ...

    Логотипы и Знаки42 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Логотип и визитка для юридической фирмы

    $50

    Необходимо разработать логотип и оригинальную двухстороннюю визитку для юридической организации (визитку желательно не прямоугольную, а с изюминкой, ну для примера — типа брелока для ключей). Логотип, в крайнем случае, можно сформировать из названия организации: «ЮрКонсул».Цветовую ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Конкурс на разработку логотипа для ООО "МОНКАРГО"

    $50

    Требуется разработка логотипа для федеральной компании ООО "МОНКАРГО" (MONCARGO) по установке тахографов, GPS мониторинга и контроля автотранспорта. Компания занимается - установка тахографов - gps мониторинг - датчики уровня топлива - ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип для магазина очков/перчаток

    $50

    Приветствую уважаемые фрилансеры. Вновь нужна разработка логотипа, для использования на сайте (интернет магазин), визитках, а так же островках (в ТЦ). Основное название: SeZon Можно так же сделать подписи - что ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип

    Необходимо нарисовать логотип компании. Нужно три варианта дизайна. Варианты предоставляются поочередно, с учетом пожеланий заказчкика. Критерии отбора исполнителя: - наличие портфолио; - стоимость.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработка логотипа сайта

    $30

    требуется логотип сайту "Живые" www.jivie.ru Сайт-мемориал. Пока на сайте размещены герои войны. Но в дальнейшем это могут быть любые люди, родственники которых решат создать страницы памяти. Пожелание заказчика к дизайну: "Хочется ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать логотипы фирм (фотошоп)

    1. Находим большого качества прозрачный логотип или непрозрачный, который вырезаем (например adidas или loreal и т.д.) 2. Позиционируем в фотошопе в файл размером 285-100, накладываем белый цвет 3. Загружаем в систему ...

    Логотипы и Знаки12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад