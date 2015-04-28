Компания занимается автобагажными системами премиум класса, такими как Thule — это боксы на крышу, велобагажники, поперечные дуги, лыжные крепления, фаркопы и т.д. Продукция самого высокого качества и непревзойденного роскошного дизайна, выделяющая нас среди конкурентов. Нужно ...
Нужен логотип для дискаунтера нижнего белья
Планируется открыть дискаунтер нижнего белья (мужское, женское, детское). Название магазина "Бельишко". Простое название, поэтому и логотип нужен простой, но в то же время яркий и запоминающийся. Не нужно никакого пафоса. Веревочка, с прищепками и трусиками подойдет)) Пока что никаких других требований к цветам, стилю... нет. Логотипбудет использоваться на визитках, дисконтных картах, вывесках.
От Вас сроки и примерная стоимость.
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