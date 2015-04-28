Нужен логотип для дискаунтера нижнего белья

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Закрыт27 заявок218 просмотров

Планируется открыть дискаунтер нижнего белья (мужское, женское, детское). Название магазина "Бельишко". Простое название, поэтому и логотип нужен простой, но в то же время яркий и запоминающийся. Не нужно никакого пафоса. Веревочка, с прищепками и трусиками подойдет)) Пока что никаких других требований к цветам, стилю... нет. Логотипбудет использоваться на визитках, дисконтных картах, вывесках.

От Вас сроки и примерная стоимость.

10 лет назад
Siteshouse1
Анатолий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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