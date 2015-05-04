Требуется доработка логотипа сайта www.ticketbest.ru и изготовление баннера с логотипом для размещения на печатных афишах. Образец старого баннера можно найти по адресу: http://ticketbest.ru/page/partners

Поменяли дизайн сайта. Старый логотип стал смотреться неактуально. Кардинально менять не хочется. Хочется небольшой тюнинг лого сделать. Освежить одним словом.

Что касается логотипа-баннера для афиш, внизу приведены примеры афиш, наш логотип теряется и плохо читается на фоне остальных. Хотелось бы сделать его более заметным и запоминающимся.

Жду Ваших предложений!