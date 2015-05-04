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Логотип для сайта компьютерного обучения
Создать минималистичный логотип для обновленного блога «Компьютерные курсы в Интернет» http://ccinet.info
Результат — исходник и готовая для вставки в html, с прозрачным слоем, картинка.
Сам логотип: Приветствуется креатив и минимализм… Пожеланий нет, все на усмотрение дизайнера.
Старый вариант логотипа и ег приминение - в техзадании.
Оплата web money
Выбранный исполнитель
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