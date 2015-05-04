Логотип для сайта компьютерного обучения

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен13 заявок203 просмотра

Создать минималистичный логотип для обновленного блога «Компьютерные курсы в Интернет» http://ccinet.info

Результат — исходник и готовая для вставки в html, с прозрачным слоем, картинка.

Сам логотип: Приветствуется креатив и минимализм… Пожеланий нет, все на усмотрение дизайнера.

Старый вариант логотипа и ег приминение - в техзадании.

Оплата web money

HTML
10 лет назад
OksKuts
55 лет
13 лет в сервисе
Был
16 дней назад

Выбранный исполнитель

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад
$10
1 день
Профессиональная и быстрая работа Инны впечатляет! Всегда на связи! Понимает и чувствует клиента "с полуслова". По паре наводящих мыслей, без особой конкретики к созданию логотипа, получила готовый проект в течении двух часов! Вариантов было предложено сразу несколько, и подойти мог любой из них. Не было такого - "явно не подходит". Исходники доставлены, согласно пожеланий заказчика! Рекомендую!
Приятно работать с Оксаной! Оплата мгновенно, буду рада сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад

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