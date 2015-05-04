OksKuts

Оксана Куценко OksKuts

 
53 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Шью текстильных интерьерных кукол, в том числе с портретным сходством

Craftwomen

Etsy: Etsy.com/shop/OKhandmadeDolls

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Обрисовать готовые фрагменты "спицы с нитками"

    Необходимо по образцам 4 файлов создать изменяемый файл ниток на спицах в векторе Adobe Illustrator (чтобы можно было менять цвета ниток и спиц, как в примере с салатовыми нитками). Возможно в дальнейшем понадобятся и другие ...

    Illustrator
    Иллюстрации и Рисунки2 исполнителя
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Разбор прогона файла в Pattern Maker

    $9

    Необходимо на примере файла, записать видеоруководство по прогону конкретного файла в программе PatternMaker. Цель создать "чистый" файл, готовый для дальнейшей работы и вышивки. (Не получается на определенном этапе сделать двухцветную схему с символами).

    Уроки и Репетиторство1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать Pattern

    $7

    Создать узор, как на рисунке рубашки. Готовый файл размером  А4, в векторе  Размер фигуры ( многоугольника, шестигранника) со стороной 1 см

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Перевод инструкции по шитью с русского на английский в онлайн сервисе

    Количество (страницы или символы): 5Формат: количество символов (от 1800)Необходимо перевести Инструкцию по пришиванию ног кукле непосредственно в документе размещенном на сервисе [url=https://www.canva.com/design/DADtCLaVzQU/share/preview?token=PwRGVGsWRUlWNaG-PUh30g&amp;role=EDITOR&amp;utm_content=DADtCLaVzQU&amp;utm_campaign=designshare&amp;utm_medium=link&amp;utm_source=sharebutton]Canva [/url] Имя документа How to sew on doll legs_ENG, копияТематика инструкции (швейная). [url=https://www.canva.com/design/DADbzq7UfrQ/share/preview?token=hKDrt5hG_I23vLS7yanwKQ&amp;role=EDITOR&amp;utm_content=DADbzq7UfrQ&amp;utm_campaign=designshare&amp;utm_medium=link&amp;utm_source=sharebutton]Образец для оформления[/url]﻿ подобной ...

    Переводынет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Перевод с русского на английский инструкции по созданию куклы

    Необходимо перевести Инструкцию по пришиванию ног кукле непосредственно в документе размещенном на сервисе [url=https://www.canva.com/design/DADtCLaVzQU/share/preview?token=PwRGVGsWRUlWNaG-PUh30g&amp;role=EDITOR&amp;utm_content=DADtCLaVzQU&amp;utm_campaign=designshare&amp;utm_medium=link&amp;utm_source=sharebutton]Canva[/url].  Имя документа How to sew on doll legs_ENG, копия Тематика инструкции (швейная). [url=https://www.canva.com/design/DADbzq7UfrQ/share/preview?token=hKDrt5hG_I23vLS7yanwKQ&amp;role=EDITOR&amp;utm_content=DADbzq7UfrQ&amp;utm_campaign=designshare&amp;utm_medium=link&amp;utm_source=sharebutton]Образец для оформления[/url] подобной инструкции. Необходимо заменять русский текст английским, не меняя при этом ...

    Переводы19 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сверстать форму подписки и кнопки социальных сетей в едином блоке

    $15

    Сверстать форму подписки и кнопки социальных сетей в едином блоке по образцу, представленному на сайте: http://joxi.ru/vAWYae7SROWkmW. Не обязательное точное исполнение. Требование: "плоские" кнопки, можно без счетчиков, обязательна кнопка добавить в Pocket. Код подписной формы организован ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создать форму подписки в минималистичной форме и встроить в блог

    $8

    Необходимо создать и встроить на блог http://ccinet.info работающую форму подписки по двум образцам (образцы во вложении). ЗАДАНИЕ уточнено и КОНКРЕТИЗИРОВАНО! (все во вложении) Главная Цель:Необходимо вставить форму подписки после статей и перед "Похожими записями" и "Комментариями"

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Логотип для сайта компьютерного обучения

    $10

    Создать минималистичный логотип для обновленного блога «Компьютерные курсы в Интернет» http://ccinet.info Результат — исходник и готовая для вставки в html, с прозрачным слоем, картинка. Сам логотип: Приветствуется креатив и минимализм… Пожеланий нет, все на усмотрение дизайнера. Старый вариант ...

    HTMLЛоготип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
kalsefer
28 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$7
10 баллов
3 года назад
Создать Pattern
Быстрое и точное ТЗ, оперативная коммуникация и моментальная оплата, все отлично!
Действительно, как и написано, выполнил работу в течении часа.
Ответный отзыв
dovnar-n
Николай 
32 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Сверстать форму подписки и кнопки социальных сетей в едином блоке
Удобно работать с Заказчиком. Техническое задание составляет конкретно и подробно. Приводит в примерах, чтобы хотела видеть в своем заказе. Может осуществлять предоплату, после обговоренных технических моментов. Работает с любыми формами оплаты.
Николай оперативно берется за выполнение предложенного задания. Умеет оперативно верстать, понимает пожелания заказчика. Ему присуще современное видение дизайнерских решений. В процессе работы все технические моменты и доработки делает с учетом пожеланий. Старается найти решение вопроса, даже если сразу не удается реализовать задуманное. Занимается самообразованием, предлагает разумные выходы из ситуации.
Ответный отзыв
tiina
Инна 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Логотип для сайта компьютерного обучения
Приятно работать с Оксаной! Оплата мгновенно, буду рада сотрудничеству)
Профессиональная и быстрая работа Инны впечатляет! Всегда на связи! Понимает и чувствует клиента "с полуслова". По паре наводящих мыслей, без особой конкретики к созданию логотипа, получила готовый проект в течении двух часов! Вариантов было предложено сразу несколько, и подойти мог любой из них. Не было такого - "явно не подходит". Исходники доставлены, согласно пожеланий заказчика! Рекомендую!
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