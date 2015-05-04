Профессиональная и быстрая работа Инны впечатляет! Всегда на связи! Понимает и чувствует клиента "с полуслова". По паре наводящих мыслей, без особой конкретики к созданию логотипа, получила готовый проект в течении двух часов! Вариантов было предложено сразу несколько, и подойти мог любой из них. Не было такого - "явно не подходит". Исходники доставлены, согласно пожеланий заказчика! Рекомендую!