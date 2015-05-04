необходимо в векторе обрисовать нитки и спицы, чтобы менять цвета ниток и спиц, как в примере с салотовыми нитками.
Craftwomen
- $7Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрытгод назад
Необходимо по образцам 4 файлов создать изменяемый файл ниток на спицах в векторе Adobe Illustrator (чтобы можно было менять цвета ниток и спиц, как в примере с салатовыми нитками). Возможно в дальнейшем понадобятся и другие ...Иллюстрации и Рисунки2 исполнителяЗакрыт10 месяцев назад
- $9
Необходимо на примере файла, записать видеоруководство по прогону конкретного файла в программе PatternMaker. Цель создать "чистый" файл, готовый для дальнейшей работы и вышивки. (Не получается на определенном этапе сделать двухцветную схему с символами).Уроки и Репетиторство1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $7
Создать узор, как на рисунке рубашки. Готовый файл размером А4, в векторе Размер фигуры ( многоугольника, шестигранника) со стороной 1 смИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад
Количество (страницы или символы): 5Формат: количество символов (от 1800)Необходимо перевести Инструкцию по пришиванию ног кукле непосредственно в документе размещенном на сервисе [url=https://www.canva.com/design/DADtCLaVzQU/share/preview?token=PwRGVGsWRUlWNaG-PUh30g&role=EDITOR&utm_content=DADtCLaVzQU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton]Canva [/url] Имя документа How to sew on doll legs_ENG, копияТематика инструкции (швейная). [url=https://www.canva.com/design/DADbzq7UfrQ/share/preview?token=hKDrt5hG_I23vLS7yanwKQ&role=EDITOR&utm_content=DADbzq7UfrQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton]Образец для оформления[/url] подобной ...Переводынет заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо перевести Инструкцию по пришиванию ног кукле непосредственно в документе размещенном на сервисе [url=https://www.canva.com/design/DADtCLaVzQU/share/preview?token=PwRGVGsWRUlWNaG-PUh30g&role=EDITOR&utm_content=DADtCLaVzQU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton]Canva[/url]. Имя документа How to sew on doll legs_ENG, копия Тематика инструкции (швейная). [url=https://www.canva.com/design/DADbzq7UfrQ/share/preview?token=hKDrt5hG_I23vLS7yanwKQ&role=EDITOR&utm_content=DADbzq7UfrQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton]Образец для оформления[/url] подобной инструкции. Необходимо заменять русский текст английским, не меняя при этом ...Переводы19 заявокЗакрыт4 года назад
- $15
Сверстать форму подписки и кнопки социальных сетей в едином блоке по образцу, представленному на сайте: http://joxi.ru/vAWYae7SROWkmW. Не обязательное точное исполнение. Требование: "плоские" кнопки, можно без счетчиков, обязательна кнопка добавить в Pocket. Код подписной формы организован ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $8
Необходимо создать и встроить на блог http://ccinet.info работающую форму подписки по двум образцам (образцы во вложении). ЗАДАНИЕ уточнено и КОНКРЕТИЗИРОВАНО! (все во вложении) Главная Цель:Необходимо вставить форму подписки после статей и перед "Похожими записями" и "Комментариями"HTML-верстка3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $10
Создать минималистичный логотип для обновленного блога «Компьютерные курсы в Интернет» http://ccinet.info Результат — исходник и готовая для вставки в html, с прозрачным слоем, картинка. Сам логотип: Приветствуется креатив и минимализм… Пожеланий нет, все на усмотрение дизайнера. Старый вариант ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад