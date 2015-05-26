Создание логотипа Академии Искусства ножевого боя

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен19 заявок3386 просмотров
#1$50

Добрый день. Необходимо создать логотип Академии Искусства Ножевого Боя.

Стилистику можно посмотреть на сайте: lyubinkirill.com

Также можно посмотреть tolpar.org

Как вижу: что то связанное с геральдикой, гербами.

Либо что то предельно простое.

Логотип будет размещаться на сайте, на сувенирной продукции, на Клубных картах, на одежде.

Кирилл

10 лет назад
TOLPAR
Кирилл 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Победитель конкурса

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
9 дней назад
10 лет назад
#1
Ответственный, усердный. Постоянно держит связь, оперативно отвечает и задает правильные вопросы. Рекомендую.
Спасибо большое за интересный конкурс, четкая постановка задачи, оплата мгновенная. Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
9 дней назад
10 лет назад
#1

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