Создание логотипа Академии Искусства ножевого боя

Здравствуйте, нужно доделать логотип с татуировки на руке. Необходимо оживить рисунок, сделать его объемным - живым. Лицо внутри луны не надо редактировать - оставить, как есть. Нужно нарисовать луну, как на татуировке. При выполнении ...