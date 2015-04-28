Логотип для вэб студии

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт61 заявка3631 просмотр
#1$60
#2$20

Компания специлизующаяся на SEO (продвижении сайтов) и разработке (сайтов) объявляет конкурс на создание логотипа.

название компании

Global Web

Цвета и предпочтения на мнение дизайнера.

Рассматриваем все варианты. С лучшими возможно продолжительное сотрудничество.

10 лет назад
aurash
Аурика 
30 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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