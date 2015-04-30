Логотип портала городской недвижимости

# 1 — $ 200

Добрый день!

Необходим логотип для портала городской недвижимости Urbanus.ru

Логотип планируется разместить на сайте, визитках, баннерах, папках, ручках, флагах и тд.

Логотип нам представляется так:

1. Рисунок по тематике недвижимости + надпись «Urbanus.ru» (или Urbanus, urbanus в зависимости от того, как будет лучше смотреться)

или

2. Абстрактный рисунок + надпись «Urbanus.ru» (или Urbanus, urbanus в зависимости от того, как будет лучше смотреться)

или

3. Можно как-то красиво изобразить надпись "URBANUS.RU", которая там сейчас имеется

или

4. Ваш интересный вариант, который может нам понравиться

Стилистику, цвета, шрифты и тд. можно посмотреть на сайте http://urbanus.ru/

Логотип должен быть знаковым и запоминающимся.

Спасибо.