Название сайта - паутинка. Есть один вариант (прикреплён), но он не нравится. Так же прикреплены понравившиеся сочетания цветов. Оплата - webmoney, privat
Логотип портала городской недвижимости
Добрый день!
Необходим логотип для портала городской недвижимости Urbanus.ru
Логотип планируется разместить на сайте, визитках, баннерах, папках, ручках, флагах и тд.
Логотип нам представляется так:
1. Рисунок по тематике недвижимости + надпись «Urbanus.ru» (или Urbanus, urbanus в зависимости от того, как будет лучше смотреться)
или
2. Абстрактный рисунок + надпись «Urbanus.ru» (или Urbanus, urbanus в зависимости от того, как будет лучше смотреться)
или
3. Можно как-то красиво изобразить надпись "URBANUS.RU", которая там сейчас имеется
или
4. Ваш интересный вариант, который может нам понравиться
Стилистику, цвета, шрифты и тд. можно посмотреть на сайте http://urbanus.ru/
Логотип должен быть знаковым и запоминающимся.
Спасибо.
Победитель конкурса
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