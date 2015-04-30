Логотип портала городской недвижимости

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен78 заявок8145 просмотров
#1$200

Добрый день!

Необходим логотип для портала городской недвижимости Urbanus.ru

Логотип планируется разместить на сайте, визитках, баннерах, папках, ручках, флагах и тд.

Логотип нам представляется так:

1. Рисунок по тематике недвижимости + надпись «Urbanus.ru» (или Urbanus, urbanus в зависимости от того, как будет лучше смотреться)

или

2. Абстрактный рисунок + надпись «Urbanus.ru» (или Urbanus, urbanus в зависимости от того, как будет лучше смотреться)

или

3. Можно как-то красиво изобразить надпись "URBANUS.RU", которая там сейчас имеется

или

4. Ваш интересный вариант, который может нам понравиться

Стилистику, цвета, шрифты и тд. можно посмотреть на сайте http://urbanus.ru/

Логотип должен быть знаковым и запоминающимся.

Спасибо.

10 лет назад
intpro
Вадим 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Победитель конкурса

uiichi
Игорь 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

uiichi
Игорь 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
#1

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