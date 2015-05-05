Добрый день. Необходимо создать логотип Академии Искусства Ножевого Боя. Стилистику можно посмотреть на сайте: lyubinkirill.com Также можно посмотреть tolpar.org Как вижу: что то связанное с геральдикой, гербами. Либо что ...
Логотип для Христианской организации
Элементы логотипа стандартны для таких организаций: крест, глобус и голубь.
Много лет назад был просто наложение одного на другое. Потом решили «модернизировать» и получили какого-то цыплёнка табака на гриле (в приложении). Сейчас надо сделать что-то реально красивое. Преемственность по элементам приветствуется, но есть и свобода фантазии. Называете свою цену, показываете набросок — выбираю понравившееся соотношение идея/цена, и оплачиваю воплощение идеи в hi-res.
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