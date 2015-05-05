Логотип для Христианской организации

Во первых хочу отметить, что Дмитрий внимательно читает описание проекта, что не часто можно увидеть на Weblancer. Рекомендую как действительно хорошего профессионала. Его реализация нашего проекта в принципе сразу выглядела как победитель. Мой заказчик тоже согласился, что идея Дмитрия и реализация - оказались лучшими, и это при том, что наш заказ был, мягко говоря, расплывчат - описания у проекта почти не было... ))) В общем - настоятельно рекомендую: Быстро и качественно выполнен заказ, прекрасное общение во время исполнения, и доверяет заказчику! Отличный исполнитель!