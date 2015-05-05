Логотип для Христианской организации

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Завершен12 заявок392 просмотра

Элементы логотипа стандартны для таких организаций: крест, глобус и голубь.

Много лет назад был просто наложение одного на другое. Потом решили «модернизировать» и получили какого-то цыплёнка табака на гриле (в приложении). Сейчас надо сделать что-то реально красивое. Преемственность по элементам приветствуется, но есть и свобода фантазии. Называете свою цену, показываете набросок — выбираю понравившееся соотношение идея/цена, и оплачиваю воплощение идеи в hi-res.

10 лет назад
fitbeat
Виктор 
51 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

odve
41 год
11 лет в сервисе
Был
час назад
10 лет назад
$10
1 день
Во первых хочу отметить, что Дмитрий внимательно читает описание проекта, что не часто можно увидеть на Weblancer. Рекомендую как действительно хорошего профессионала. Его реализация нашего проекта в принципе сразу выглядела как победитель. Мой заказчик тоже согласился, что идея Дмитрия и реализация - оказались лучшими, и это при том, что наш заказ был, мягко говоря, расплывчат - описания у проекта почти не было... ))) В общем - настоятельно рекомендую: Быстро и качественно выполнен заказ, прекрасное общение во время исполнения, и доверяет заказчику! Отличный исполнитель!
Благодарен Виктору за предоставленную возможность участвовать в данном проекте. Виктор разъяснял все возникшие вопросы, что сэкономило наше общее время и помогло достичь нужного результата! Своевременная оплата, помощь по возникшим вопросом – отличный и честный заказчик! Спасибо!

Заявки фрилансеров

odve
41 год
11 лет в сервисе
Был
час назад
10 лет назад

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