# 1 — $ 99

Необходимо придумать название, свободный домен и логотип для интернет магазина торгового оборудования.

Компания занимается производством витрин,прилавков и офисной мебели.

Название должно быть звучным , запоминающимся и ярким.

Требования к логотипу

-Размер и цветовая гамма значения не имеет

- русский и английский вариант

- универсальность использования

- читабельный

- логотип может сочетать в себе текст и картинку, может быть на русском или на английском

Хотелось бы наглядно увидеть, как логотип будет смотреться на стене, фасаде здание, на визитке и т.д. (т.е. чтобы человеку, не имеющему Вашего воображения, можно было понять, насколько тот или иной вариант подходит или нет).