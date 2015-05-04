Название, свободный домен и логотип для интернет магазина.

$99
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт20 заявок2233 просмотра
#1$99

Необходимо придумать название, свободный домен и логотип для интернет магазина торгового оборудования.

Компания занимается производством витрин,прилавков и офисной мебели.

Название должно быть звучным , запоминающимся и ярким.

Требования к логотипу

-Размер и цветовая гамма значения не имеет

- русский и английский вариант

- универсальность использования

- читабельный

- логотип может сочетать в себе текст и картинку, может быть на русском или на английском

Хотелось бы наглядно увидеть, как логотип будет смотреться на стене, фасаде здание, на визитке и т.д. (т.е. чтобы человеку, не имеющему Вашего воображения, можно было понять, насколько тот или иной вариант подходит или нет).

10 лет назад
leontev_stas
Станислав 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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