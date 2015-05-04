Здравствуйте! Мы - стартап в области консалтинга и нам нужен правильный логотип. Суть нашей деятельности - помощь клиентам в открытии и развитии батутных центров. Батутный центр - это место, где люди ...
Разработать логотип
Разработать логотип компании занимающейся спецтехникой который отображает суть компании и ее услуг в одном значке
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Нужен красивый логотип для агентства праздников. Золотистые буквы на черном и белом фоне. Побольше завитушек. И красные маки.Завершен10 лет назад
- $3
Надо поменять в логотипе шрифт надписи на ds_yermak_d И какой нибудь мяч посерьезнее добавить, вместо того который сейчас. .cdr вышлю на имейл.Завершен10 лет назад
- $40
Приветствую. Для сайта оконной компании необходимо разработать логотип, а в дальнейшем, на основании общего дизайна - буклет. Размещайте свои пожелания по цене за отрисовку логотипа, дальнейшее сотрудничество обсудим после первого этапа работы. Прошу ...Логотипы и Знаки58 заявокЗакрыт10 лет назад
- $180
Необходимо разработать логотип для интернет-магазина товаров для хобби и творчества.Завершен10 лет назад
- $10
Создать минималистичный логотип для обновленного блога «Компьютерные курсы в Интернет» http://ccinet.info Результат — исходник и готовая для вставки в html, с прозрачным слоем, картинка. Сам логотип: Приветствуется креатив и ...Завершен10 лет назад
- $200
Добрый день! Необходим логотип для портала городской недвижимости Urbanus.ru Логотип планируется разместить на сайте, визитках, баннерах, папках, ручках, флагах и тд. Логотип нам представляется так: 1. Рисунок ...Завершен10 лет назад
- $10
Название сайта - паутинка. Есть один вариант (прикреплён), но он не нравится. Так же прикреплены понравившиеся сочетания цветов. Оплата - webmoney, privatЛоготипы и Знаки29 заявокЗакрыт10 лет назад