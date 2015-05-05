Изменить шрифт в логотипе

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен6 заявок196 просмотров

Надо поменять в логотипе шрифт надписи на ds_yermak_d

И какой нибудь мяч посерьезнее добавить, вместо того который сейчас.

.cdr вышлю на имейл.

10 лет назад
DenisD
Денис 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

somic
47 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$2
1 день
Большое спасибо за супер оперативное и качественно выполненное задание!
Спасибо и Вам за отличное объяснение работы.

Заявки фрилансеров

somic
47 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад

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