Необходимо создать логотип

Приветствую. Для сайта оконной компании необходимо разработать логотип, а в дальнейшем, на основании общего дизайна - буклет. Размещайте свои пожелания по цене за отрисовку логотипа, дальнейшее сотрудничество обсудим после первого этапа работы.

Прошу отликнуться тех фрилансеров, кто не завален работой и сможет вдумчиво взяться за проект. В бюджете указал минимальный порог, готов конструктивно обсуждать ваши предложения по цене.

С уважением.