Логотип для консалтингового проекта

# 1 — $ 50

Здравствуйте!

Мы - стартап в области консалтинга и нам нужен правильный логотип.

Суть нашей деятельности - помощь клиентам в открытии и развитии батутных центров.

Батутный центр - это место, где люди за деньги могут попрыгать на батутах как самостоятельно, так и под руководством тренера - просто весело провести время, испытать ощущение полета, поддержать физическую форму, научиться акробатическим элементам. Бизнес прибыльный и перспективный, но имеющий свою специфику, особенности и риски. Наша задача - помочь клиенту преодолеть самый сложный этап, предусмотреть все проблемы и сделать так, чтобы бизнес клиента взлетел. Ну а дальше он уже сможет управлять им самостоятельно.

Итого, требования к логотипу:

1. Название: Литим, Liteam (Логотип нужен и в русском и в латинском написании)

2. Ассоциации, которые должен вызывать логотип: взлет, полет, точность, расчет

3. Поскольку мы предлагаем консалтинговые услуги, принципиально важный фактор - доверие клиента. Логотип должен быть достаточно строг и серьезен, чтобы потенциальные клиенты видели в нас именно команду экспертов.

4. Желательно, чтобы сам знак был узнаваем, даже в случае если название будет плохо читаемо или нечитаемо вовсе. (Вполне возможно, что в перспективе логотип может быть размещен на спортивном оборудовании, и условия нанесения пока не известны.)