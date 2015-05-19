Приветствую. Для сайта оконной компании необходимо разработать логотип, а в дальнейшем, на основании общего дизайна - буклет. Размещайте свои пожелания по цене за отрисовку логотипа, дальнейшее сотрудничество обсудим после первого этапа работы. Прошу ...
Логотип для консалтингового проекта
Здравствуйте!
Мы - стартап в области консалтинга и нам нужен правильный логотип.
Суть нашей деятельности - помощь клиентам в открытии и развитии батутных центров.
Батутный центр - это место, где люди за деньги могут попрыгать на батутах как самостоятельно, так и под руководством тренера - просто весело провести время, испытать ощущение полета, поддержать физическую форму, научиться акробатическим элементам. Бизнес прибыльный и перспективный, но имеющий свою специфику, особенности и риски. Наша задача - помочь клиенту преодолеть самый сложный этап, предусмотреть все проблемы и сделать так, чтобы бизнес клиента взлетел. Ну а дальше он уже сможет управлять им самостоятельно.
Итого, требования к логотипу:
1. Название: Литим, Liteam (Логотип нужен и в русском и в латинском написании)
2. Ассоциации, которые должен вызывать логотип: взлет, полет, точность, расчет
3. Поскольку мы предлагаем консалтинговые услуги, принципиально важный фактор - доверие клиента. Логотип должен быть достаточно строг и серьезен, чтобы потенциальные клиенты видели в нас именно команду экспертов.
4. Желательно, чтобы сам знак был узнаваем, даже в случае если название будет плохо читаемо или нечитаемо вовсе. (Вполне возможно, что в перспективе логотип может быть размещен на спортивном оборудовании, и условия нанесения пока не известны.)
Победитель конкурса
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