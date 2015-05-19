Логотип для консалтингового проекта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен15 заявок2096 просмотров
#1$50

Здравствуйте!

Мы - стартап в области консалтинга и нам нужен правильный логотип.

Суть нашей деятельности - помощь клиентам в открытии и развитии батутных центров.

Батутный центр - это место, где люди за деньги могут попрыгать на батутах как самостоятельно, так и под руководством тренера - просто весело провести время, испытать ощущение полета, поддержать физическую форму, научиться акробатическим элементам. Бизнес прибыльный и перспективный, но имеющий свою специфику, особенности и риски. Наша задача - помочь клиенту преодолеть самый сложный этап, предусмотреть все проблемы и сделать так, чтобы бизнес клиента взлетел. Ну а дальше он уже сможет управлять им самостоятельно.

Итого, требования к логотипу:

1. Название: Литим, Liteam (Логотип нужен и в русском и в латинском написании)

2. Ассоциации, которые должен вызывать логотип: взлет, полет, точность, расчет

3. Поскольку мы предлагаем консалтинговые услуги, принципиально важный фактор - доверие клиента. Логотип должен быть достаточно строг и серьезен, чтобы потенциальные клиенты видели в нас именно команду экспертов.

4. Желательно, чтобы сам знак был узнаваем, даже в случае если название будет плохо читаемо или нечитаемо вовсе. (Вполне возможно, что в перспективе логотип может быть размещен на спортивном оборудовании, и условия нанесения пока не известны.)

10 лет назад
drpierro
Павел 
52 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победитель конкурса

N_a_t_a_l_i_n_a
Наталья 
64 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
23 отзыва
10 лет назад
#1
Наталья - отличный дизайнер! Креативность + желание разобраться в сути задачи + умение работать в рамках т.з. = заслуженная победа в конкурсе.
Павел вызывает восхищение своими профессиональными и человеческими качествами, с ним комфортно работать и приятно общаться. Отличный заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

N_a_t_a_l_i_n_a
Наталья 
64 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
23 отзыва
10 лет назад
#1

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