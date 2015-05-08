Разработка логотипа для Агентства праздников

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен16 заявок233 просмотра

Нужен красивый логотип для агентства праздников. Золотистые буквы на черном и белом фоне. Побольше завитушек. И красные маки.

10 лет назад
aloven
Илья 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

sunnyfunny
Анна 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$51
1 день
Анна, спасибо за выполненную работу! Намучались Вы со мной... Просто с самого начала не знал чего хотел. Всем рекоммендую данного исполнителя! Всегда на связи, прислушивается к комментариям, предлагает свои идеи!
Все хорошо) Главное, что все получилось, как хотели:) Оплата без проблем, в полном объеме, интересные задачи, оперативная связь. Рекомендую)

Заявки фрилансеров

sunnyfunny
Анна 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад

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