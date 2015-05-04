Логотип для шоу-рума дизайнерской одежды

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Закрыт34 заявки343 просмотра

Разработка логотипа для физического шоу-рума и интеренет-магазина, представляющего российских дизайнеров. Название проекта Fashion Spot Russia.

Просьба при подаче заявки - прикладывать пример работы. Опыт работы в фэшн индустрии приветствуется.

Также требуется последующая поддержка в разработке POS материалов.

10 лет назад
Desre
Диана 
44 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров