Ищу специалиста для создания контактной формы на сайт и установки ее на сайт с подключением email для отправки сообщений. Сделана верстка, необходимо подружить с OpenCart и сделать окно для ввода даты. ...
Внести доработки в сайт на CMS Drupal
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Нужен опытный специалист, который хорошо разбирается в друпале. Необходимо внести доработки на работающий сайт. Все изменения сначала вносятся на тестовом - потом переносим на главный.
Что необходимо сделать сейчас:
1. Сделать генерацию заголовков и тайтлов для определенных страниц. ( за сайтом в лс)
2. Внести изменения для моб. версии:
1. Материал из раздела не попадает в первые 5 статей, как на главной
2. В то же время, материал из другого раздела, и еще две статьи из первых 5 потом внизу еще раз дублируются.
3. В русской мобильной версии нет кнопки "больше статей".
За сайтом в ЛС, все станет понятно по ТЗ
Предлагайте цены и сроки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Есть задача написать систему, формирующую автоматизированный SEO-аудит сайта. На вход задается только URL. Важный момент: все сайты, вносящиеся в систему созданы в рамках одной CMS ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть вот такой скрипт http://ymapsapi.ya.ru/replies.xml?item_no=1165 Позволяет рассчитать и показать маршрут из точки А в точку Б разделив его на две части - до МКАД и после МКАД, необходимо его несколько адаптировать таким образом: ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужна маленькая правка в JS. Думаю, что займет 5-10 минутВеб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть самописный движок. Есть страничка на который находится форма с полем Email и кнопкой "Отправить" Нужно написать код чтобы после нажатия на кнопку "Отправить" Этот email добавлялся в определенный ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Существует проект на Drupal 7. Необходим специалист, с опытом администрирования серверов именно под этот движок, а также специалист по Drupal. Описание вакансии - сайт не держит нагрузок. Необходимо выяснить причину и устранить ее путем оптимизации ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Ищу того, кто разрабатывает оpensource скрипт интернет магазина Нужен ИМЕННО АВТОР, и именно OPENSOURCE Хочу сделать на вашем движке магазин Оставьте ваши контакты, спасибоВеб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Требуется человек для постоянных мелких доработок сайта. адрес сайта: http://rybinskcity.ru Требования: -ответственность -опыт работы с архитектурой mvc -соблюдение сроков Перечень необходимых работ, ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $600
Требуется создать сайт, Интернет-Кинотеатр. (Профи.) Официальный контент. Максимально обеспечить защиту от несанкционированной скачки видео. (DRM) Также требуется сделать видео-плеер собственной сборки, дабы обеспечить безопасность потока данных с сервера. P.S: Максимально усложнить ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо интегрировать api wapstart в шаблон страницы. wapstart.ru Требуемое вам временя на выполнение? Цена вопроса?Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад