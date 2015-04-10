Внести доработки в сайт на CMS Drupal

Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Нужен опытный специалист, который хорошо разбирается в друпале. Необходимо внести доработки на работающий сайт. Все изменения сначала вносятся на тестовом - потом переносим на главный.

Что необходимо сделать сейчас:

1. Сделать генерацию заголовков и тайтлов для определенных страниц. ( за сайтом в лс)

2. Внести изменения для моб. версии:

1. Материал из раздела не попадает в первые 5 статей, как на главной

2. В то же время, материал из другого раздела, и еще две статьи из первых 5 потом внизу еще раз дублируются.

3. В русской мобильной версии нет кнопки "больше статей".

За сайтом в ЛС, все станет понятно по ТЗ

Предлагайте цены и сроки.