Внести доработки в сайт на CMS Drupal

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки144 просмотра

Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Нужен опытный специалист, который хорошо разбирается в друпале. Необходимо внести доработки на работающий сайт. Все изменения сначала вносятся на тестовом - потом переносим на главный.

Что необходимо сделать сейчас:

1. Сделать генерацию заголовков и тайтлов для определенных страниц. ( за сайтом в лс)

2. Внести изменения для моб. версии:

1. Материал из раздела не попадает в первые 5 статей, как на главной

2. В то же время, материал из другого раздела, и еще две статьи из первых 5 потом внизу еще раз дублируются.

3. В русской мобильной версии нет кнопки "больше статей".

За сайтом в ЛС, все станет понятно по ТЗ

Предлагайте цены и сроки.

Drupal
10 лет назад
RuXa
32 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Контактная форма на сайт

    $10

    Ищу специалиста для создания контактной формы на сайт и установки ее на сайт с подключением email для отправки сообщений. Сделана верстка, необходимо подружить с OpenCart и сделать окно для ввода даты. ...

    HTMLOpencart
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Автоматизированный SEO-отчет

    Добрый день. Есть задача написать систему, формирующую автоматизированный SEO-аудит сайта. На вход задается только URL. Важный момент: все сайты, вносящиеся в систему созданы в рамках одной CMS ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Адаптировать JS скрипт

    Есть вот такой скрипт http://ymapsapi.ya.ru/replies.xml?item_no=1165 Позволяет рассчитать и показать маршрут из точки А в точку Б разделив его на две части - до МКАД и после МКАД, необходимо его несколько адаптировать таким образом: ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработать форму для подписки в МailChimp

    Есть самописный движок. Есть страничка на который находится форма с полем Email и кнопкой "Отправить" Нужно написать код чтобы после нажатия на кнопку "Отправить" Этот email добавлялся в определенный ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен специалист по Drupal. Оптимизация сайта, настройка сервера.

    Существует проект на Drupal 7. Необходим специалист, с опытом администрирования серверов именно под этот движок, а также специалист по Drupal. Описание вакансии - сайт не держит нагрузок. Необходимо выяснить причину и устранить ее путем оптимизации ...

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Мелкие доработки по сайту

    Требуется человек для постоянных мелких доработок сайта. адрес сайта: http://rybinskcity.ru Требования: -ответственность -опыт работы с архитектурой mvc -соблюдение сроков Перечень необходимых работ, ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Онлайн Кинотеатр

    $600

    Требуется создать сайт, Интернет-Кинотеатр. (Профи.) Официальный контент. Максимально обеспечить защиту от несанкционированной скачки видео. (DRM) Также требуется сделать видео-плеер собственной сборки, дабы обеспечить безопасность потока данных с сервера. P.S: Максимально усложнить ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад