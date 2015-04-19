Адаптировать JS скрипт

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Завершен4 заявки160 просмотров

Есть вот такой скрипт http://ymapsapi.ya.ru/replies.xml?item_no=1165

Позволяет рассчитать и показать маршрут из точки А в точку Б разделив его на две части - до МКАД и после МКАД, необходимо его несколько адаптировать таким образом:

- точка А всегда один и тот же адрес;

- точка Б передается в качестве параметров при открытии страницы сайта;

- нужно рассчитать и показать лишь маршрут который на карте показывается красным цветом;

- синий маршрут не нужно отображать;

- необходимо сделать так: расстояние от МКАД округляется до целых в большую сторону, расчет идет такой - если <: то="" цена="" км="" *="" (количество="" километров="" -="" 6="" км)="" +="" 500<="" p="">

JavaScript
10 лет назад
Cruiser_Group
Владимир 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

krasowski
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$75
1 день
Работа выполнена отлично. В общении очень приятный человек. Рекомендую к сотрудничеству.
Очень адекватный и приятный заказчик.

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krasowski
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад