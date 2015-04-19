Адаптировать JS скрипт

Есть вот такой скрипт http://ymapsapi.ya.ru/replies.xml?item_no=1165

Позволяет рассчитать и показать маршрут из точки А в точку Б разделив его на две части - до МКАД и после МКАД, необходимо его несколько адаптировать таким образом:

- точка А всегда один и тот же адрес;

- точка Б передается в качестве параметров при открытии страницы сайта;

- нужно рассчитать и показать лишь маршрут который на карте показывается красным цветом;

- синий маршрут не нужно отображать;

- необходимо сделать так: расстояние от МКАД округляется до целых в большую сторону, расчет идет такой - если <: то="" цена="" км="" *="" (количество="" километров="" -="" 6="" км)="" +="" 500<="" p="">