Контактная форма на сайт

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки150 просмотров

Ищу специалиста для создания контактной формы на сайт и установки ее на сайт с подключением email для отправки сообщений.

Сделана верстка, необходимо подружить с OpenCart и сделать окно для ввода даты.

Дата вводится между слэш. отдельно (число, месяц год)

http://getwebtrick.com/albert_forms/form1.html

На сайте установлена подобная форма, но без даты, можно взять ее за основу и докрутить.

Подробности при переписке.

HTMLOpencart
10 лет назад
avati
53 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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