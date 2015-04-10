Контактная форма на сайт

Ищу специалиста для создания контактной формы на сайт и установки ее на сайт с подключением email для отправки сообщений.

Сделана верстка, необходимо подружить с OpenCart и сделать окно для ввода даты.

Дата вводится между слэш. отдельно (число, месяц год)

http://getwebtrick.com/albert_forms/form1.html

На сайте установлена подобная форма, но без даты, можно взять ее за основу и докрутить.

Подробности при переписке.