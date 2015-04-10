Требуется доработка сайта.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки135 просмотров

Требуется доработка сайта. Создание выджетов и выпадающего меню. Один из сайтов http://www.medprok.ru/ . Всего 6 сайтов. Сложность работы не высокая. Всем заинтересованным вебмастерам подробности задания вышлю в ответ на ваш запрос. Возможно предоплата пользователям с высокой репутацией на сайте.

Работа разовая.

Предложение в личку.

10 лет назад
alex1simfi
Алексей 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров