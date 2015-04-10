Помощь Джанго программиста

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок115 просмотров

сайт на Джанго , видео загружается на сервер. Нужен плеер который будет показывать видео и на МОБ и на компьютере

Программист сейчас не справляется

Нужна срочная помощь сейчас!!!

Django
10 лет назад
vanea
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров