Помощь Джанго программиста

Требуется доработка сайта. Создание выджетов и выпадающего меню. Один из сайтов http://www.medprok.ru/ . Всего 6 сайтов. Сложность работы не высокая. Всем заинтересованным вебмастерам подробности задания вышлю в ответ на ваш запрос. Возможно предоплата пользователям с ...