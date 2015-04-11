Нужно сделать копию сайта по функционалу, макет уже сделан

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки104 просмотра

Нужно сделать полную копию по функционалу vsekolesa.kiev.ua/ макет уже нарисован и есть псд, тоисть нужна верстка и функционал на джумле, макет прикрепляю.

Joomla
10 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров