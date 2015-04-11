Нужно разработать скрипт который бы рассылал сообщения по базам для абонентов которые есть в этих мессенджерах. Работать будет через сайт. Пишите цены и сроки.
Нужно сделать копию сайта по функционалу, макет уже сделан
Нужно сделать полную копию по функционалу vsekolesa.kiev.ua/ макет уже нарисован и есть псд, тоисть нужна верстка и функционал на джумле, макет прикрепляю.
Заявки фрилансеров
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