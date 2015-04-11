Скрипт рассылки в Viber, Wahtsapp, Telegamm, Imessage

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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка106 просмотров

Нужно разработать скрипт который бы рассылал сообщения по базам для абонентов которые есть в этих мессенджерах. Работать будет через сайт.

Пишите цены и сроки.

10 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

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Нет заявок фрилансеров