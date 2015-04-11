Простой сайт (адаптивная верстка)

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Закрыт3 заявки132 просмотра

Полное описание в ТЗ и МайндМапе. По сути требуется создать 3 простейшие страницы (главная, страница проекта и админку). Жду Вашей оценки.

10 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров