Доработать форму поиска. детали в тз
Сделать ротатор доменов
ВВОДНАЯ:
Имеется скрипт на JS его необходима доработать – вставить туда ротатор доменов. Сам скрипт производит ридирект в случаи если находит слова и нужна ратировать домены на которые происходят ридиректы. При этом нужно ратировать вот в такой констуркции – домен.ру/in -> домен2.ру/in или домен3.ру/in
ЗАДАЧА:
1. Создать ротацию
2. Создать интерфейс для добавления новых доменов
ПРИМЕЧАНИЕ
- Итоговое ТЗ, со списком форумов и требованиям к окнку, выдам уже исполнителю
- Работаю только по "Безопасной сделки"
КАНДИДАТАМ
1. Указывайте свой желаемый уровень вознаграждения за данную задачу
2. Указывайте свою текущую занятость
3. Указывайте свой опыт в данной деятельности
4. И прочие свою плюсы, которые позволят вас выделить среди остальных кандидатов
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