Сделать ротатор доменов

ВВОДНАЯ:

Имеется скрипт на JS его необходима доработать – вставить туда ротатор доменов. Сам скрипт производит ридирект в случаи если находит слова и нужна ратировать домены на которые происходят ридиректы. При этом нужно ратировать вот в такой констуркции – домен.ру/in -> домен2.ру/in или домен3.ру/in

ЗАДАЧА:

1. Создать ротацию

2. Создать интерфейс для добавления новых доменов

ПРИМЕЧАНИЕ

- Итоговое ТЗ, со списком форумов и требованиям к окнку, выдам уже исполнителю

- Работаю только по "Безопасной сделки"

КАНДИДАТАМ

1. Указывайте свой желаемый уровень вознаграждения за данную задачу

2. Указывайте свою текущую занятость

3. Указывайте свой опыт в данной деятельности

4. И прочие свою плюсы, которые позволят вас выделить среди остальных кандидатов