Joomla 2.5 Починить парсер курсов валют

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки103 просмотра

Есть страница с курсами валют на сайте с движком joomla 2.5. Парсер реализован компонентом. Нужно подправить парсер чтобы он работал на joomla 3 на другом сайте

А так же добавить функционал

Joomla
10 лет назад
student2015
Антон 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Southerner
Владислав 
32 года
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
10 лет назад
$45
2 дня
Качественная работа в оговоренные сроки. Рекомендую как грамотного специалиста.
Честный и порядочный человек. Очень понравилось работать. Задача четкая, оплата сразу. Надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Southerner
Владислав 
32 года
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
10 лет назад