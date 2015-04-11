Виджет псевдо консультанта на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки101 просмотр

Здравствуйте. Необходимо разработать простенький виждет псевдо консультанта на сайте. Подробное ТЗ читайте в прикрепленном файле.

10 лет назад
uaix
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров