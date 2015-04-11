Создание модулей на JS (работа с графикой)

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки116 просмотров

Нужно разработать модули на js 5 шт.

ТЗ (Word) и макеты по ссылке https://drive.google.com/folderview?id=0B1LCufgffVA-fnRSQkRuUk9oMGc0UDBXam1LdmxDR1JraWtES01BNXppOU1sZGwtNUNjNFE&usp=sharing

Сроки 3-5 дней

JavaScript
10 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

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Нет заявок фрилансеров